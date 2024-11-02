Путин выразил соболезнования Вучичу из-за трагедии на вокзале в Сербии

Правительство Сербии и правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура. В самом Нови-Саде траур объявлен на три дня. Посольство России сообщало, что сведений о наличии российских граждан в числе пострадавших в результате инцидента на вокзале в Нови-Саде и просьб об оказании помощи от соотечественников не поступало.