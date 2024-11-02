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Путин выразил соболезнования Вучичу из-за трагедии на вокзале в Сербии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с трагедией на вокзале города Нови-Сад, где при обрушении погибли 14 человек, сообщается на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемый господин президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием на вокзале города Нови-Сад. Россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа Сербии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в послании.

Здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде было построено в 1960-е годы. В последнее время там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград — Будапешт.

Сербские СМИ ранее сообщили, что президент Александр Вучич отправится в город Нови-Сад. Туда прибыл премьер и бывший мэр города Милош Вучевич, который выразил соболезнования семьям погибших и назвал происшествие самым большим в истории города после Второй мировой войны.

Правительство Сербии и правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура. В самом Нови-Саде траур объявлен на три дня. Посольство России сообщало, что сведений о наличии российских граждан в числе пострадавших в результате инцидента на вокзале в Нови-Саде и просьб об оказании помощи от соотечественников не поступало.

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