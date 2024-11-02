Казахстан готов снять ограничения на ввоз и транзит свинины еще с 16 регионов России

Помимо этого, участники встречи обсудили ситуацию по ограничениям Россельхознадзора на ввоз отдельных видов сельхозпродукции из Казахстана в Россию. Стороны обменялись предложениями о возможностях скорейшего урегулирования и снятия этих ограничений, которые предметно будут рассмотрены специалистами отраслевых ведомств двух стран.