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Казахстан готов снять ограничения на ввоз и транзит свинины еще с 16 регионов России

АСТАНА, 2 ноя — Sputnik. Казахстан заявил о готовности в ближайшее время снять ограничения на ввоз и транзит свинины через страну еще с 16 регионов Российской Федерации.

Источник: Sputnik.kz

«Безопасность данных регионов подтверждена результатами соответствующих исследований и истечением необходимых сроков времени».

сообщили в ведомстве.

Вопрос сотрудничества в сельском хозяйстве обсудили вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Встреча прошла в онлайн формате.

Напомним, в 2024 году поэтапно были сняты ограничения на ввоз и транзит свинины с территории 43 регионов России.

Также страны наладят обмен электронными ветеринарными сопроводительными данными и в сфере карантина растений.

На переговорах отметили общую готовность информационных систем.

Впереди межгосударственное тестировании казахстанской информационной системы со стороны ЕЭК. После успешного завершения данных процедур и интеграции казахстанской и российской информационных систем участники смогут в режиме онлайн иметь доступ к единой базе данных разрешений на ввоз, вывоз и транзит подконтрольных грузов.

«Это значительно упростит и ускорит транспортировку экспортно-импортных операций по растительной и животноводческой продукции».

отметили в ведомстве.

Также будет доступ к реестру организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и хранение сельхозтоваров.

Помимо этого, участники встречи обсудили ситуацию по ограничениям Россельхознадзора на ввоз отдельных видов сельхозпродукции из Казахстана в Россию. Стороны обменялись предложениями о возможностях скорейшего урегулирования и снятия этих ограничений, которые предметно будут рассмотрены специалистами отраслевых ведомств двух стран.

В результате договорились провести еще одну встречу для подведения итогов проведенных переговоров.

экономика
сельское хозяйство