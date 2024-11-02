Казахстан готов снять ограничения на ввоз и транзит свинины еще с 16 регионов России

«Безопасность данных регионов подтверждена результатами соответствующих исследований и истечением необходимых сроков времени».
Вопрос сотрудничества в сельском хозяйстве обсудили вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Встреча прошла в онлайн формате.
Напомним, в 2024 году поэтапно были сняты ограничения на ввоз и транзит свинины с территории 43 регионов России.
Также страны наладят обмен электронными ветеринарными сопроводительными данными и в сфере карантина растений.
На переговорах отметили общую готовность информационных систем.
Впереди межгосударственное тестировании казахстанской информационной системы со стороны ЕЭК. После успешного завершения данных процедур и интеграции казахстанской и российской информационных систем участники смогут в режиме онлайн иметь доступ к единой базе данных разрешений на ввоз, вывоз и транзит подконтрольных грузов.
«Это значительно упростит и ускорит транспортировку экспортно-импортных операций по растительной и животноводческой продукции».
Также будет доступ к реестру организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и хранение сельхозтоваров.
Помимо этого, участники встречи обсудили ситуацию по ограничениям Россельхознадзора на ввоз отдельных видов сельхозпродукции из Казахстана в Россию. Стороны обменялись предложениями о возможностях скорейшего урегулирования и снятия этих ограничений, которые предметно будут рассмотрены специалистами отраслевых ведомств двух стран.
В результате договорились провести еще одну встречу для подведения итогов проведенных переговоров.