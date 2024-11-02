Мишустин рассказал об инициативах фонда «Русский мир»

«Есть главное, что объединяет всех вас, — это любовь к России, отечественной культуре, истории, русскому языку. И конечно, стремление сделать всё для поддержки сторонников большого Русского мира, укрепления позиций нашего родного языка. Многие годы фонд “Русский мир” консолидирует единомышленников в разных государствах, воплощает в жизнь значимые инициативы, направленные на сохранение духовно-нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории», — говорится в телеграмме.