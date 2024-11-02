Мишустин рассказал об инициативах фонда «Русский мир»

Ассамблея проходит
Российский премьер отметил, что в Москве собрались представители духовенства, молодёжных и общественных организаций, деятели науки и культуры, преподаватели вузов, журналисты, соотечественники, проживающие за рубежом.
«Есть главное, что объединяет всех вас, — это любовь к России, отечественной культуре, истории, русскому языку. И конечно, стремление сделать всё для поддержки сторонников большого Русского мира, укрепления позиций нашего родного языка. Многие годы фонд “Русский мир” консолидирует единомышленников в разных государствах, воплощает в жизнь значимые инициативы, направленные на сохранение духовно-нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории», — говорится в телеграмме.
Мишустин отметил. что фонд также реализует образовательные, культурные и социальные проекты.
«Благодаря этому растёт интерес к изучению русского языка, повышается качество его преподавания. Это особенно важно сейчас, когда Россия испытывает сильное санкционное и внешнее давление», — добавил он.
Премьер-министр РФ выразил уверенность, что ассамблея поспособствует сбережению русского языка, укреплению связей между соотечественниками, которые поддерживают с Россией неразрывную связь. Он также пожелал участникам интересных дискуссий, новых успехов и достижений.