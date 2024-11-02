ВВС Израиля атаковали 120 целей в Ливане и секторе Газа

В заявлении указывается, что удары были нанесены по объектам ливанской шиитской организации «Хезболлах» и правящего в Газе радикального палестинского движения ХАМАС. Среди атакованных целей — ракетные установки, оружейные склады и другие элементы военной инфраструктуры, включая командные центры.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.
Одновременно с атакой ХАМАС обострилась ситуация на ливано-израильской границе, где вооруженные формирования «Хезболлах» начали обстрелы приграничных районов Израиля, что привело к эвакуации десятков тысяч местных жителей. 23 сентября Израиль объявил о начале военной операции против «Хезболлах», в ходе которой наносятся массированные авиаудары по всему Ливану, включая Бейрут. С 1 октября ведется также ограниченная наземная операция на юге Ливана.