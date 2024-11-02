Запад ищет поводы задушить Минск и Москву, заявил Лукашенко

«Поверьте, мы не нагнетаем ситуацию. Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, на Украину. Глупость полная. Никто из Беларуси без нашего с вами ведома воевать с соседями и НАТО не собирается. Это они поставили перед собой цель задушить нас с Россией и сегодня, идя к этой цели, ищут причины. Ищут причину в чем-то нас упрекнуть», — заявил Лукашенко в городе Мосты Гродненской области.