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Запад ищет поводы задушить Минск и Москву, заявил Лукашенко

МИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается через территорию республики нападать на соседние страны ЕС — это Запад поставил цель задушить Минск и Москву и ищет для этого причины.

Источник: РИА Новости

«Поверьте, мы не нагнетаем ситуацию. Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, на Украину. Глупость полная. Никто из Беларуси без нашего с вами ведома воевать с соседями и НАТО не собирается. Это они поставили перед собой цель задушить нас с Россией и сегодня, идя к этой цели, ищут причины. Ищут причину в чем-то нас упрекнуть», — заявил Лукашенко в городе Мосты Гродненской области.

Выступление президента, которое прошло на фестивале-ярмарке «Дожинки», посвященном окончанию уборочной кампании, транслировал телеканал «Первый информационный».

Лукашенко Александр