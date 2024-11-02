Лукашенко заявил, что в Беларуси действительно есть диктатура

«Может быть, мы еще не все сделали. Но любому Президенту, который будет руководить в ближайшее время страной, надо сделать все за пять лет, чтобы у нас была самая справедливая страна. Я всегда говорю: люди в любой стране и в тюрьме сидят и так далее. Но нельзя обижать даже нарушивших закон так, чтобы они затаили зло на тебя. Они должны понимать, что решение принято справедливо. Главное — справедливость. Мы такую страну должны создать», — заявил белорусский лидер.