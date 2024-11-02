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Запад ищет поводы задушить Минск и Москву, заявил Лукашенко

МИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается через территорию республики нападать на соседние страны ЕС — это Запад поставил цель задушить Минск и Москву и ищет для этого причины.

Источник: РИА Новости

«Поверьте, мы не нагнетаем ситуацию. Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, на Украину. Глупость полная. Никто из Беларуси без нашего с вами ведома воевать с соседями и НАТО не собирается. Это они поставили перед собой цель задушить нас с Россией и сегодня, идя к этой цели, ищут причины. Ищут причину в чем-то нас упрекнуть», — заявил Лукашенко в городе Мосты Гродненской области.

Выступление президента, которое прошло на фестивале-ярмарке «Дожинки», посвященном окончанию уборочной кампании, транслировал телеканал «Первый информационный».

Лукашенко отметил, что Запад ищет, в чем бы обвинить и упрекнуть Белоруссию, и напомнил о миграционном кризисе, в создании которого ЕС винит Минск. Президент отметил, что Белоруссии также не нужен этот миграционный кризис, особенно это понимают люди в белорусском приграничье. «Им надо, что идут эти толпы людей из Афганистана, Ирака, Сирии других стран, которые они (Запад — ред.) разрушили, уничтожили, вели там войны? Нам это не надо, но и защищать их (Запад — ред.) мы не будем. Они против нас санкции, а мы их — защищать? Этого не будет, мы честно об этом сказали. Так не будет, как когда-то, это дорого стоит», — продолжил он.

Лукашенко подчеркнул, что в то же время Минск остается открытым, откровенным.

«В отличие от западных чиновников мы понимаем: при всех противоречиях, даже будучи на разных берегах, самое главное — уметь наводить мосты. Мы так делаем всегда и будем делать… Мы не создаем здесь никому проблем. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога. Давайте по-соседски строить отношения. Не хотите — не надо, мы найдем другие страны, с которыми будем сотрудничать», — отметил глава государства. При этом он предупредил соседние страны, что если они уйдут из Белоруссии и перестанут быть Минску интересными, назад на ее рынок они уже не вернутся.

Лукашенко Александр
ЕС