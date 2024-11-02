Запад ищет поводы задушить Минск и Москву, заявил Лукашенко

Лукашенко отметил, что Запад ищет, в чем бы обвинить и упрекнуть Белоруссию, и напомнил о миграционном кризисе, в создании которого ЕС винит Минск. Президент отметил, что Белоруссии также не нужен этот миграционный кризис, особенно это понимают люди в белорусском приграничье. «Им надо, что идут эти толпы людей из Афганистана, Ирака, Сирии других стран, которые они (Запад — ред.) разрушили, уничтожили, вели там войны? Нам это не надо, но и защищать их (Запад — ред.) мы не будем. Они против нас санкции, а мы их — защищать? Этого не будет, мы честно об этом сказали. Так не будет, как когда-то, это дорого стоит», — продолжил он.