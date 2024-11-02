США установят Patriot на корабли из-за «убийцы авианосцев»

Пентагон США разрабатывает план по оснащению некоторых военных кораблей систем-перехватчиков Patriot из опасений, что Китай может ударить по ним гиперзвуковым оружием, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Военно-морские силы полагают, что это поможет добавить еще один уровень противоракетной защиты кораблей в дополнение к системам, пока не проверенным на поле боя.
Reuters отмечает, что Китай разработал широкий арсенал противокорабельных баллистических ракет, включая «убийцу авианосцев» DF-21D и противокорабельные боеголовки для своей баллистической ракеты средней дальности DF-26.
Ракета Patriot имеет меньшую дальность полета, чем традиционные корабельные системы SM-6, однако легче, конструкция делает ее более маневренной, а уничтожение цели становится более вероятным благодаря механизму «удара на поражение», в котором перехватчик бьет по цели, а не взрывается рядом с ней, объяснил агентству директор программы противоракетной обороны на условиях анонимности.
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot разработан и применяется как наземная система ПВО компанией Lockheed Martin.
Интеграция Patriot в систему обороны сил ВМС может «изменить правила игры», рассказал научный сотрудник программы по Юго-Восточной Азии Института Лоуи Абдул Рахман Яакоб. По его мнению, это снизит эффективность китайской стратегии по блокаде Тайваня.
Перехватчики Patriot оснащены усовершенствованными двигателями и системами наведения, что делает их бесценными для морской обороны, дополняя основные оборонительные ракеты американского флота, объяснил SCMP профессор Военно-морского колледжа США Пол Смит. «Внедрение Patriot, сочетающий традиционные наземные возможности с уже существующей архитектурой ПВО и радиолокации ВМС, поможет снизить угрозу китайских баллистических и крылатых ракет для кораблей США в этом регионе, включая гиперзвуковые разновидности», — добавил он.
Этой весной Lockheed Martin успешно испытала использование Patriot с морской установки, перехватом управляла модульная версия корабельной боевой информационно-управляющей системы Virtualized Aegis Weapon System.