США установят Patriot на корабли из-за «убийцы авианосцев»

Ракета Patriot имеет меньшую дальность полета, чем традиционные корабельные системы SM-6, однако легче, конструкция делает ее более маневренной, а уничтожение цели становится более вероятным благодаря механизму «удара на поражение», в котором перехватчик бьет по цели, а не взрывается рядом с ней, объяснил агентству директор программы противоракетной обороны на условиях анонимности.