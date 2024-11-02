«Итог колоссальнейшего труда и радость от его результатов» Лукашенко рассказал о своем особом отношении к «Дожинкам»

— Потому что это наш праздник — добрый и самый настоящий, тот, который создала сама жизнь. Это итог колоссальнейшего труда и радость от его результатов. Повод воздать заслуженную хвалу рукам, которые растят хлеб и пахнут хлебом, — приводит слова Лукашенко названный источник.