«Итог колоссальнейшего труда и радость от его результатов» Лукашенко рассказал о своем особом отношении к «Дожинкам»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем особом отношении к «Дожинкам». Соответствующее заявление он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», сделал в субботу, 2 ноября 2024 года, посещая Мосты Гродненской области.
— Потому что это наш праздник — добрый и самый настоящий, тот, который создала сама жизнь. Это итог колоссальнейшего труда и радость от его результатов. Повод воздать заслуженную хвалу рукам, которые растят хлеб и пахнут хлебом, — приводит слова Лукашенко названный источник.
Ранее мы писали о том, что в ЦИК Беларуси рассказали, сколько инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты могут зарегистрировать уже в понедельник, 4 ноября 2024 года (тут про это).