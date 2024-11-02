Лукашенко наградил лучших аграриев Гродненской области

«Прежде чем на эту сцену выйдут герои жатвы, я еще раз преклоняюсь перед вами, сельчане, благодарю всех аграриев, тех, кто им помогал в страду, за достойные результаты. Убежден, вы и дальше будете приумножать наши лучшие традиции. От души желаю крепкого здоровья, благополучия, всегда хорошей погоды. Не только на хлебной ниве, но и в ваших домах», — сказал Александр Лукашенко.