Лукашенко наградил лучших аграриев Гродненской области

«Прежде чем на эту сцену выйдут герои жатвы, я еще раз преклоняюсь перед вами, сельчане, благодарю всех аграриев, тех, кто им помогал в страду, за достойные результаты. Убежден, вы и дальше будете приумножать наши лучшие традиции. От души желаю крепкого здоровья, благополучия, всегда хорошей погоды. Не только на хлебной ниве, но и в ваших домах», — сказал Александр Лукашенко.
Ордена Трудовой Славы был удостоен Производственный кооператив имени В. И. Кремко. Лукашенко: Беларусь — страна хлеба и территория мира, взаимопонимания и уважения друг к другу, в этом наша философия Орден Почета из рук главы государства получили оператор машинного доения предприятия «Голынка» Татьяна Григорик, агроном по семеноводству хозяйства «Гервяты» Антонина Дерван, руководитель комплекса по доращиванию и откорму крупного рогатого скота предприятия «Олекшицы» Норберт Малецкий, водитель хозяйства «Имени Дзержинского» Петр Петрученя.
Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь» Александр Лукашенко вручил начальнику свиноводческого комплекса сельскохозяйственного производственного кооператива имени И. П. Сенько Евдокии Досевич и трактористу-машинисту предприятия «Пограничный-Агро» Александру Кухарчику.
Медалью «За трудовые заслуги» награждены оператор машинного доения племзавода «Россь» Нина Свинчук, тракторист-машинист ОАО «Черлена» Юрий Сливко, начальник Ивьевской районной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Лилия Шостак, тракторист-машинист предприятия «Субботники» Юрий Якович.
Специальные листы об объявлении Благодарности Президента получили тракторист-машинист филиала «Дитва» ОАО «Лидахлебопродукт» Алексей Бовшис, заместитель управляющего отделения в животноводстве молочно-товарного комплекса «Сенно» ОАО «Принеманский» Елена Коноваленко, водитель кооператива «Жуховичи» Борис Кулак, инженер по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики ОАО «Гранит-Агро» Денис Трофимчик.
Благодарности Президента был удостоен и коллектив сельскохозяйственного производственного кооператива «Сынковичи». Аграриям также вручили сертификат на трактор.