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Медведев прокомментировал решение Европы сотрудничать с США

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Недружественные России страны поставили себя в тупик, отказавшись от сотрудничества с ней, выбрали не интересы своих граждан, а верноподданнические отношения с США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

«Наши бывшие партнеры, а ныне недружественные страны так называемые, загнали себя в тупик, сказали: “Нет, мы ничего у России брать не будем, никаких энергоносителей не будем брать, ничего другого брать не будем”. И у них все поехало вниз», — сказал Медведев в интервью RT, говоря о проблемах в экономике европейских стран.

«Не бывает чудес. Вы должны выбирать. И они выбрали не интересы своих граждан, а выбрали верноподданнические отношения с США… Отношения между вассалами — Европой — и сюзереном, который всеми командует», — добавил он.

Медведев Дмитрий