Медведев прокомментировал решение Европы сотрудничать с США

«Наши бывшие партнеры, а ныне недружественные страны так называемые, загнали себя в тупик, сказали: “Нет, мы ничего у России брать не будем, никаких энергоносителей не будем брать, ничего другого брать не будем”. И у них все поехало вниз», — сказал Медведев в интервью RT, говоря о проблемах в экономике европейских стран.