США перебрасывают в Европу стратегические бомбардировщики

Оперативная группа стратегических бомбардировщиков будет базироваться в зоне ответственности командования.
Переброска самолетов объясняется проведением давно спланированных учений.
«Экипажи американских бомбардировщиков в течение нескольких недель будут тренироваться и действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО», — цитирует «Интерфакс» представителей высшего органа руководства войсками специального назначения США.
В командовании считают, что военная тренировочная операция подчеркнет приверженность Соединенных Штатов Америки принципам глобальной безопасности и стабильности.
Информация о месте дислокации стратегических самолетов и их количестве держится в секрете.