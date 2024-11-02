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США перебрасывают в Европу стратегические бомбардировщики

Американские самолеты, способные наносить дальние ракетные удары, прибудут в одну из стран Евросоюза. Об усилении авиационной группировки сообщило европейское Командование ВВС США.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Оперативная группа стратегических бомбардировщиков будет базироваться в зоне ответственности командования.

Переброска самолетов объясняется проведением давно спланированных учений.

«Экипажи американских бомбардировщиков в течение нескольких недель будут тренироваться и действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО», — цитирует «Интерфакс» представителей высшего органа руководства войсками специального назначения США.

В командовании считают, что военная тренировочная операция подчеркнет приверженность Соединенных Штатов Америки принципам глобальной безопасности и стабильности.

Информация о месте дислокации стратегических самолетов и их количестве держится в секрете.

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