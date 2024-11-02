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AP: Израиль не выполняет гуманитарный ультиматум США по Газе

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля не справляются с выполнением тридцатидневного ультиматума США по увеличению объемов поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Уже вышла половина срока, по истечению которого Вашингтон может ограничить военное финансирование стране, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные ООН и властей еврейского государства.

Источник: Reuters

По этим сведениям, к концу октября израильские военные пропускали в Газу не более 71 грузовика в день, в то время ультиматум Вашингтона предполагает ежедневный допуск как минимум 350 машин с продуктами питания. По словам представителей гуманитарных организаций, Израиль вряд ли значительно увеличит помощь гражданскому населению Газы даже после предупреждения США, а Белый дом наверняка не предпримет каких-либо действий в случае невыполнения требований.

Представитель организации «Врачи без границ» подчеркнула, что «Израиль никоим образом не добился прогресса в оказании гуманитарной помощи сотням тысяч людей на севере Газы, в том числе после ультиматума США».

15 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер подтвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили своим израильским коллегам письмо, в котором потребовали «в течение 30 дней принять конкретные меры» по улучшению гуманитарной ситуации в палестинском анклаве.

Ранее в СМИ был опубликован текст письма, из которого следовало, что невыполнение требований США может привести к последствиям в вопросе оказания военной помощи Израилю.

23 октября представительство Управления ООН по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях сообщило, что в период с 1 по 21 октября правительство Израиля отказало в доступе в сектор Газа 201 из 448 запланированных гуманитарных миссий.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.