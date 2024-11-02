AP: Израиль не выполняет гуманитарный ультиматум США по Газе

По этим сведениям, к концу октября израильские военные пропускали в Газу не более 71 грузовика в день, в то время ультиматум Вашингтона предполагает ежедневный допуск как минимум 350 машин с продуктами питания. По словам представителей гуманитарных организаций, Израиль вряд ли значительно увеличит помощь гражданскому населению Газы даже после предупреждения США, а Белый дом наверняка не предпримет каких-либо действий в случае невыполнения требований.