AP: Израиль не выполняет гуманитарный ультиматум США по Газе

По этим сведениям, к концу октября израильские военные пропускали в Газу не более 71 грузовика в день, в то время ультиматум Вашингтона предполагает ежедневный допуск как минимум 350 машин с продуктами питания. По словам представителей гуманитарных организаций, Израиль вряд ли значительно увеличит помощь гражданскому населению Газы даже после предупреждения США, а Белый дом наверняка не предпримет каких-либо действий в случае невыполнения требований.
Представитель организации «Врачи без границ» подчеркнула, что «Израиль никоим образом не добился прогресса в оказании гуманитарной помощи сотням тысяч людей на севере Газы, в том числе после ультиматума США».
15 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер подтвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили своим израильским коллегам письмо, в котором потребовали «в течение 30 дней принять конкретные меры» по улучшению гуманитарной ситуации в палестинском анклаве.
Ранее в СМИ был опубликован текст письма, из которого следовало, что невыполнение требований США может привести к последствиям в вопросе оказания военной помощи Израилю.
23 октября представительство Управления ООН по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях сообщило, что в период с 1 по 21 октября правительство Израиля отказало в доступе в сектор Газа 201 из 448 запланированных гуманитарных миссий.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.