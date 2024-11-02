Президент Александр Лукашенко сказал, что «в Беларуси действительно есть диктатура». Соответствующее заявление он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», сделал в Мостах, куда прибыл на «Дожинки» в субботу, 2 ноября 2024 года.
«В Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства», — приводит слова Лукашенко названный источник.
Ранее мы писали о том, что в Беларуси завершен прием заявок о регистрации групп по выдвижению кандидатов на выборы (о том, какие инициативные группы уже зарегистрировали, а какие еще могут — про это вот тут).