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Лукашенко призвал белорусов жить на своей земле, хозяйствовать на ней и дорожить ею

2 ноября, Мосты /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Мостах призвал белорусов жить на своей земле, хозяйствовать на ней и дорожить ею, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Я вам прямо говорю: живите на своей земле. Вы никому там не нужны, эти беглые доказали: детишки в школу пошли — буллинг, в школе детишек начинают наших травить. Чего вы туда поехали? У вас есть своя земля, вы на ней должны жить. Вы должны хозяйствовать на своей земле и дорожить ею», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Времена поменялись. Мы и тогда, до 1939 года (когда произошло воссоединение Западной Беларуси с БССР. — Прим. БЕЛТА), там были не своими людьми. Сейчас тем более. Многие просятся: верните. Пожалуйста, возвращайтесь, мы открыты. Но если ты преступил закон, разрушал страну, мешал другим людям жить, ты должен ответить. Но лучше вернись и ответь. Я хочу, чтобы вы понимали. Придется мне работать Президентом, нет — вы должны знать: мы Гродненскую область никому не отдадим, это наша белорусская земля, на которой должны жить наши поляки, евреи, русские, белорусы», — заявил глава государства.

Лукашенко Александр
сельское хозяйство