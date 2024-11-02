Лукашенко призвал белорусов жить на своей земле, хозяйствовать на ней и дорожить ею

«Времена поменялись. Мы и тогда, до 1939 года (когда произошло воссоединение Западной Беларуси с БССР. — Прим. БЕЛТА), там были не своими людьми. Сейчас тем более. Многие просятся: верните. Пожалуйста, возвращайтесь, мы открыты. Но если ты преступил закон, разрушал страну, мешал другим людям жить, ты должен ответить. Но лучше вернись и ответь. Я хочу, чтобы вы понимали. Придется мне работать Президентом, нет — вы должны знать: мы Гродненскую область никому не отдадим, это наша белорусская земля, на которой должны жить наши поляки, евреи, русские, белорусы», — заявил глава государства.