Путин назвал защиту традиционных ценностей залогом развития России

Приветствие главы государства на пленарном заседании форума зачитал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.
«Убежден, что ключевым залогом поступательного, суверенного развития страны является сохранение межнационального мира и согласия, защита традиционных ценностей, сбережение языков и обычаев всех народов России, и, конечно, важно укреплять конструктивный диалог органов власти и институтов гражданского общества», — говорится в тексте послания.
Поэтому, по мнению Путина, столь значимы такие серьезные и масштабные инициативы, как форум «Народы России», объединивший представителей профильных министерств и ведомств, некоммерческих, волонтерских и религиозных организаций, научных и экспертных кругов.
«Мы искренне дорожим нашим многогранным историческим духовным достоянием, добрыми отношениями между представителями разных религий и культур, передающимися из поколения в поколение», — отметил президент.
Всероссийский форум «Народы России» проходит в Москве