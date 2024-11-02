Путин назвал защиту традиционных ценностей залогом развития России

«Убежден, что ключевым залогом поступательного, суверенного развития страны является сохранение межнационального мира и согласия, защита традиционных ценностей, сбережение языков и обычаев всех народов России, и, конечно, важно укреплять конструктивный диалог органов власти и институтов гражданского общества», — говорится в тексте послания.