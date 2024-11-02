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Путин назвал защиту традиционных ценностей залогом развития России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Залогом суверенного развития России является сохранение межнационального мира и согласия, защита традиционных ценностей, сбережение народов России, заявил президент РФ Владимир Путин в послании участникам пятого Всероссийского форума «Народы России».

Источник: © РИА Новости

Приветствие главы государства на пленарном заседании форума зачитал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

«Убежден, что ключевым залогом поступательного, суверенного развития страны является сохранение межнационального мира и согласия, защита традиционных ценностей, сбережение языков и обычаев всех народов России, и, конечно, важно укреплять конструктивный диалог органов власти и институтов гражданского общества», — говорится в тексте послания.

Поэтому, по мнению Путина, столь значимы такие серьезные и масштабные инициативы, как форум «Народы России», объединивший представителей профильных министерств и ведомств, некоммерческих, волонтерских и религиозных организаций, научных и экспертных кругов.

«Мы искренне дорожим нашим многогранным историческим духовным достоянием, добрыми отношениями между представителями разных религий и культур, передающимися из поколения в поколение», — отметил президент.

Всероссийский форум «Народы России» проходит в Москве 1—2 ноября, он проводится с 2020 года и стал одним из ключевых ежегодных мероприятий в области государственной национальной политики в России.

Путин Владимир