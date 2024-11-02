Голикова рассказала о субсидиях регионам на укрепление единства нации

«Впервые мы увеличили размер единой субсидии регионам на мероприятия по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и социально-экономическое развитие коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2025 году средства на реализацию субсидии получит 61 регион», — сказала Голикова во время пленарного заседания форума «Народы России».