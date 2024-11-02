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Голикова рассказала о субсидиях регионам на укрепление единства нации

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Субсидию на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в следующем году получит 61 регион, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Источник: © РИА Новости

«Впервые мы увеличили размер единой субсидии регионам на мероприятия по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и социально-экономическое развитие коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2025 году средства на реализацию субсидии получит 61 регион», — сказала Голикова во время пленарного заседания форума «Народы России».

Она отметила, что в среднем размер одной субсидий увеличится в полтора раза.

Кроме того, Голикова добавила, что в проекте федерального бюджета на ближайшие три года объем ежегодного финансирования госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» увеличен почти на треть.

Всероссийский форум «Народы России» проходит в Москве 1—2 ноября. Его проводят ежегодно с 2020 года для обсуждения вопросов государственной национальной политики, повышения профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих, представителей общественных организаций, экспертного и научного сообщества.

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