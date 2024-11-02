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Россия подписала соглашение о рыбе с одной из стран НАТО

Договор об условиях ведения рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях подписан между Россией и Норвегией. Сейчас эта отрасль — одна из немногих, по которой страны НАТО могут сотрудничать с РФ, несмотря на украинский конфликт, пишет Bloomberg.

Источник: Life.ru

«Хорошо, что мы заключили соглашение о рыболовстве с Россией несмотря на то, что в этом году мы также находимся в чрезвычайной ситуации. Соглашение закладывает основу для долгосрочного и устойчивого управления океаном», — приводит агентство заявление норвежского министра рыболовства Марианны Сивертсен Наесс.

До этого между странами завершилась работа 54-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). В ходе встречи, которую провели по видеосвязи, Россия и Норвегия утвердили общие квоты на вылов трески, пикши и других видов рыбы на 2025 год.

Ранее стало известно, что Россия и КНДР подписали соглашение в сфере цифрового развития. Теперь страны сотрудничают в области связи и информационных технологий. Договор был заключён 30 октября текущего года.