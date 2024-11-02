Россия подписала соглашение о рыбе с одной из стран НАТО

«Хорошо, что мы заключили соглашение о рыболовстве с Россией несмотря на то, что в этом году мы также находимся в чрезвычайной ситуации. Соглашение закладывает основу для долгосрочного и устойчивого управления океаном», — приводит агентство заявление норвежского министра рыболовства Марианны Сивертсен Наесс.