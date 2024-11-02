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СМИ показали спутниковые снимки строящегося в Китае «мини-авианосца»

Журналисты CNN рассказали об авианосце с необычной конструкцией, который строят в Китае. О боевом судне на верфи на острове Лунсюэ в провинции Гуандун стало известно благодаря спутниковым снимкам компании Planet Labs PBC.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Planet Labs PBC

Фотографии из космоса, на которых запечатлена строящаяся морская мобильная авиабаза, прокомментировал экс-командир подводной лодки ВМС США и действующий сотрудник Центра новой американской безопасности Томас Шугарт.

По его словам, авианосец существенно меньше, чем другие корабли такого класса в ВМС КНР и даже их десантный вертолётоносец типа 075.

Эксперт предположил, что судно предназначено не только для выполнения боевых задач — его могут использовать и для гражданских нужд: Шугарт считает, что авианосец будут привлекать для океанографических исследований.