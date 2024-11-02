Лукашенко предупредил Польшу, Литву и Латвию о будущем: «Не хотите — не надо»

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Польшу, Литву и Латвию строить отношения по-соседски. Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал в субботу, 2 ноября 2024 года, в Мостах, в ходе своего выступления на «Дожинках».
— Мы соседи. Соседей не выбирают, они от Бога. Давайте по-соседски строить наши отношения. Не хотите — не надо. Мы найдем другие страны, с которыми будем сотрудничать. Но, если мы от вас уйдем, и вы нам перестанете быть интересны, вы уже к нам не зайдете, — приводит слова Лукашенко названный источник.
Ранее мы писали о том, что более 170 населенных пунктов Беларуси остались без электричества после сильнейшего шквалистого ветра, пришедшего в республики вечером в пятницу, 1 ноября 2024 года (тут про это). А о том, какой будет погода в воскресенье — вот здесь.