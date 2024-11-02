Лукашенко предупредил Польшу, Литву и Латвию о будущем: «Не хотите — не надо»

— Мы соседи. Соседей не выбирают, они от Бога. Давайте по-соседски строить наши отношения. Не хотите — не надо. Мы найдем другие страны, с которыми будем сотрудничать. Но, если мы от вас уйдем, и вы нам перестанете быть интересны, вы уже к нам не зайдете, — приводит слова Лукашенко названный источник.