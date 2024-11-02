Лукашенко: РФ не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию, Украину.
Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал в субботу, 2 ноября 2024 года, в Мостах, в ходе своего выступления на «Дожинках».
— Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, на Украину. Глупость полная! Никто в Беларуси без нашего с вами ведома воевать с соседями и НАТО не собирается, — цитирует Лукашенко названный источник.
Президент Беларуси также заявил, что НАТО фактически поставило перед собой цель «задушить нас с Россией».
— И сегодня, к этой цели идя, ищут причины. Все просто: ищут причину нас в чем-то упрекнуть, — подчеркнул Лукашенко.
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