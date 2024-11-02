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Лукашенко: РФ не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию

Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию, Украину.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию, Украину.

Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал в субботу, 2 ноября 2024 года, в Мостах, в ходе своего выступления на «Дожинках».

— Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, на Украину. Глупость полная! Никто в Беларуси без нашего с вами ведома воевать с соседями и НАТО не собирается, — цитирует Лукашенко названный источник.

Президент Беларуси также заявил, что НАТО фактически поставило перед собой цель «задушить нас с Россией».

— И сегодня, к этой цели идя, ищут причины. Все просто: ищут причину нас в чем-то упрекнуть, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее мы рассказывали о том, какой прогноз погоды озвучили белорусам на воскресенье, 3 ноября 2024 года (здесь про это в деталях и подробностях).