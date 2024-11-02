Лукашенко: «Поверьте, Мосты сегодня привлекательнее самого Парижа»

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о социально-экономических успехах Гродненской области и сравнил Мосты, куда прибыл в субботу 2 ноября, на «Дожинки», с Парижем.
Лукашенко отметил, что по уровню заработной платы Гродненская область практически приближается к показателям Минска и Минской области. И, по мнению президента, вполне имеет потенциал догнать их.
Существенные успехи в 2024 году показал и сельскохозяйственный сектор Гродненской области.
— Собранные в этом году свыше 2,2 миллиона тонн главного белорусского золота — зерновых и зернобобовых культур — впечатляют, — приводит слова Лукашенко БелТА. Поставил он и новый ориентир: 2,5 миллиона тонн по намолотам.
Отметил Лукашенко также и существенный прогресс в Мостах, вспомнив свой приезд в этот город в 1997 году.
— Местные жители поэтично называют Мосты маленьким Парижем. Ошибаетесь. Поверьте, Мосты сегодня привлекательнее самого Парижа. Разбитые витрины, сожженные машины, клопы, криминал, сплошные мигранты — все это мы видели в репортажах с Олимпийских игр. А грязная река Сена и в подметки не годится нашему величественному, полноводному Неману, — констатировал Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко сказал про отношения Беларуси с западными соседями — Польшей, Литвой, Латвией.