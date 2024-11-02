Лукашенко: «Поверьте, Мосты сегодня привлекательнее самого Парижа»

— Местные жители поэтично называют Мосты маленьким Парижем. Ошибаетесь. Поверьте, Мосты сегодня привлекательнее самого Парижа. Разбитые витрины, сожженные машины, клопы, криминал, сплошные мигранты — все это мы видели в репортажах с Олимпийских игр. А грязная река Сена и в подметки не годится нашему величественному, полноводному Неману, — констатировал Лукашенко.