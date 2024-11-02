В Совфеде отреагировали на заявление Киева о стране-покровительнице

«Это дипломатическое маневрирование, которое под собой, хотелось бы думать, имеет чисто гуманитарные намерения. Но надо обсуждать», — сказал он.
Сенатор добавил, что Россия готова к подобным контактам, однако они должны быть справедливыми и основываться на гуманитарной основе.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на своей странице в соцсети Х, что у его сограждан в России появится некая страна-покровитель, которая якобы планирует взаимодействовать с российскими властями в рамках Женевских конвенций.