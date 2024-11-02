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В Совфеде отреагировали на заявление Киева о стране-покровительнице

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Желание какой-либо страны стать покровительницей для украинцев в России необходимо обсуждать, заявил сенатор Григорий Карасин в комментарии «Ленте.ру».

Источник: © РИА Новости

«Это дипломатическое маневрирование, которое под собой, хотелось бы думать, имеет чисто гуманитарные намерения. Но надо обсуждать», — сказал он.

Сенатор добавил, что Россия готова к подобным контактам, однако они должны быть справедливыми и основываться на гуманитарной основе.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на своей странице в соцсети Х, что у его сограждан в России появится некая страна-покровитель, которая якобы планирует взаимодействовать с российскими властями в рамках Женевских конвенций.