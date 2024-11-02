Путин обсудил с Совбезом интернет-безопасность

По данным экспертов, в третьем квартале количество DDoS-атак выросло более чем на 300%в годовом выражении, однако их интенсивность, наоборот, снизилась. Для борьбы с угрозой правительство, в частности, планирует наращивать объем трафика, проходящего через технические средства противодействия угрозам: в 2030 году он должна составить 725,6 Тбит/с.