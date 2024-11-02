Путин обсудил с Совбезом интернет-безопасность

Господин Путин предложил обсудить вопросы информационной безопасности. С докладом выступил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Мы сегодня обсудим вопросы информационной безопасности, в том числе в интернете. Докладчик Шадаев», — сказал президент на оперативном совещании.
В совещании участвовали премьер Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
По данным экспертов, в третьем квартале количество DDoS-атак выросло более чем на 300%в годовом выражении, однако их интенсивность, наоборот, снизилась. Для борьбы с угрозой правительство, в частности, планирует наращивать объем трафика, проходящего через технические средства противодействия угрозам: в 2030 году он должна составить 725,6 Тбит/с.