Помогавший ВС России американец заявил, что находится в Москве добровольно

«И, в первую очередь, хочу сказать, что здесь я по своей доброй воле, никто меня не заставлял сюда приходить. Я в здравом уме, и все, что я делаю, я делаю добровольно. Я очень рад иметь возможность обсудить с вами те вопросы, которые вынесены в тему нашего сегодняшнего мероприятия», — добавил он.