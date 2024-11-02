«Меня зовут Дэниэл Мартиндейл. Вот мой паспорт, он прошел со мной войну, как вы можете видеть, в каком он состоянии», — сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Он отметил, что у него есть и другие документы, которые доказывают, что он — это он, а именно свидетельство о рождении, диплом об окончании школы.
«И, в первую очередь, хочу сказать, что здесь я по своей доброй воле, никто меня не заставлял сюда приходить. Я в здравом уме, и все, что я делаю, я делаю добровольно. Я очень рад иметь возможность обсудить с вами те вопросы, которые вынесены в тему нашего сегодняшнего мероприятия», — добавил он.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».