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Американец Мартиндейл два года передавал России координаты объектов ВСУ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, которого вывели с подконтрольной ВСУ территории, два года передавал РФ координаты украинских военных объектов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник: © РИА Новости

По данным силовиков, 27 октября российскими военнослужащими, выполнявшими боевые задачи возле села Богоявленка (ДНР), «был выведен из зоны боевых действий и доставлен в Донецк гражданин США Дэниэл Мартиндейл». В силовых структурах добавили, что американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года.

«При этом, инициативно установив связь с российскими силовыми структурами, он на протяжении двух лет сообщал координаты украинских военных объектов», — указали в силовых структурах. Полученная от Мартиндейла информация неоднократно использовалась для нанесения огневого поражения инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ, подчеркнули силовики.

Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Сообщалось, что решается вопрос о предоставлении ему политического убежища и вступлении в гражданство России.