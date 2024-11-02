Американец Мартиндейл два года передавал России координаты объектов ВСУ

По данным силовиков, 27 октября российскими военнослужащими, выполнявшими боевые задачи возле села Богоявленка (ДНР), «был выведен из зоны боевых действий и доставлен в Донецк гражданин США Дэниэл Мартиндейл». В силовых структурах добавили, что американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года.
«При этом, инициативно установив связь с российскими силовыми структурами, он на протяжении двух лет сообщал координаты украинских военных объектов», — указали в силовых структурах. Полученная от Мартиндейла информация неоднократно использовалась для нанесения огневого поражения инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ, подчеркнули силовики.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Сообщалось, что решается вопрос о предоставлении ему политического убежища и вступлении в гражданство России.