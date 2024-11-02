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Американец Мартиндейл призвал судить Киев как немецких военных преступников

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, заявил, что киевские власти нужно судить как и немецких военных преступников.

Источник: © РИА Новости

«Я считаю, что их нужно судить либо по российскому законодательству, либо в соответствии с международным законодательством, как судили немецких военных преступников за то, что убивали поляков, евреев», — сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.

Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.

Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».