Соцфонд досрочно выплатит детские пособия в ноябре

«В связи с тем, что единый день выплаты детских пособий — 3-е число каждого месяца — выпадает в ноябре на выходной (воскресенье), Социальный фонд заранее перечислит семьям средства по отдельным мерам поддержки. 2 ноября, в субботу, которая в этом году является рабочим днем, родители получат следующие выплаты за октябрь: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; ежемесячное пособие на первого ребенка до трех лет; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву», — говорится в документе.
Отмечается, что в указанную дату выплаты получат семьи, выбравшие безналичное зачисление через банк. Если пособия доставляет почта, средства поступят семьям по стандартному графику с 1 по 25 ноября.
«Родителям детей до трех лет, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, средства будут перечислены по обычному графику — 5 ноября. А 8 ноября родителям, ухаживающим за детьми до 1,5 лет, придет ежемесячное пособие», — уточняется в сообщении.
В СФР добавили, что некоторые регионы устанавливают собственные пособия семьям с детьми в соответствии с местным законодательством. Такими мерами поддержки занимаются отделы соцзащиты населения, которые выплачивают пособия по своему графику.