Соцфонд досрочно выплатит детские пособия в ноябре

«В связи с тем, что единый день выплаты детских пособий — 3-е число каждого месяца — выпадает в ноябре на выходной (воскресенье), Социальный фонд заранее перечислит семьям средства по отдельным мерам поддержки. 2 ноября, в субботу, которая в этом году является рабочим днем, родители получат следующие выплаты за октябрь: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; ежемесячное пособие на первого ребенка до трех лет; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву», — говорится в документе.