Мартиндейл поблагодарил эвакуировавших его российских солдат

«Мне нужно поблагодарить солдат 29-й армии, которые пересекли линию фронта, чтобы меня эвакуировать, они действовали очень профессионально. Было очень много угроз со стороны украинских беспилотников, и артиллерийский обстрел шел, но благодаря ним я был эвакуирован на российскую территорию», — сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».