«Мне нужно поблагодарить солдат 29-й армии, которые пересекли линию фронта, чтобы меня эвакуировать, они действовали очень профессионально. Было очень много угроз со стороны украинских беспилотников, и артиллерийский обстрел шел, но благодаря ним я был эвакуирован на российскую территорию», — сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».