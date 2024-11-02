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Мартиндейл поблагодарил эвакуировавших его российских солдат

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл поблагодарил российских солдат, которые пересекли линию фронта, чтобы его эвакуировать.

Источник: © РИА Новости

«Мне нужно поблагодарить солдат 29-й армии, которые пересекли линию фронта, чтобы меня эвакуировать, они действовали очень профессионально. Было очень много угроз со стороны украинских беспилотников, и артиллерийский обстрел шел, но благодаря ним я был эвакуирован на российскую территорию», — сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.

Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.

Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».