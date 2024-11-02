Лукашенко высказался о буллинге детей беглых белорусов за границей

— Я вам прямо говорю: живите на своей земле. Вы никому там не нужны, эти беглые доказали: детишки в школу пошли — буллинг, в школе детишек начинают наших травить. Чего вы туда поехали? У вас есть своя земля, вы на ней должны жить. Вы должны хозяйствовать на своей земле и дорожить ею, — приводит слова Александра Лукашенко названный источник.