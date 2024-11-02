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Лукашенко высказался о буллинге детей беглых белорусов за границей

Александр Лукашенко высказался о буллинге детей беглых белорусов за границей.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о буллинге детей беглых белорусов за границей. Об этом белорусский президент высказался, как пишет БелТА, в субботу, 2 ноября 2024 года, выступая в Мостах Гродненской области на «Дожинках».

— Я вам прямо говорю: живите на своей земле. Вы никому там не нужны, эти беглые доказали: детишки в школу пошли — буллинг, в школе детишек начинают наших травить. Чего вы туда поехали? У вас есть своя земля, вы на ней должны жить. Вы должны хозяйствовать на своей земле и дорожить ею, — приводит слова Александра Лукашенко названный источник.

Ранее мы писали о том, что ЦИК Беларуси сообщили о том, какие инициативные группы потенциальных кандидатов в президенты уже зарегистрированы, а какие могут зарегистрировать уже в понедельник, 4 ноября 2024 года. Писали мы и о том, что Александр Лукашенко сравнил Мосты и Париж (читать далее вот тут).