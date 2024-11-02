Губернатор Андрей Бочаров вручил волгоградцам госнаграды

Глава региона вручил ордена, медали, грамоты, почетные знаки и поздравил земляков с наступающим Днем народного единства. Андрей Бочаров отметил, что волгоградцы вносят большой вклад не только в развитие муниципалитетов, но и всей Волгоградской области, всей страны.
«Своим трудом вы укрепляете единство, независимость, мощь и государственный суверенитет России, — подчеркнул губернатор. — Благодарю вас за ответственность, неравнодушие, преданность выбранному делу и стране».
Высокими государственными наградами отмечены металлурги, машиностроители, работники предприятий легкой промышленности, агропромышленного комплекса, индустрии гостеприимства, а также сотрудники вузов, учреждений соцзащиты, медики и многие другие.
Указом Президента РФ нескольким волгоградцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сегодня же были вручены знаки о присвоении почетных званий «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».
Отмечен и вклад жителей Волгоградской области в эффективное решение общественно значимых задач, их решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, другие заслуги — жители региона были удостоены Благодарностей Президента РФ.
Продолжена и традиция вручения региональных наград — волгоградцам вручили медали «За доблестный труд на благо Волгоградской области», присвоены почетные звания «Заслуженный работник здравоохранения Волгоградской области» и «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Волгоградской области».
«Желаю каждому из вас здоровья, выдержки и терпения. Проделан нелегкий путь, решены многие задачи, которые казались невыполнимыми, — напомнил Андрей Бочаров. — Но впереди еще много работы. И те результаты, которых уже достигла Волгоградская область, станут для нас отправной точкой».