Губернатор Андрей Бочаров вручил волгоградцам госнаграды

«Желаю каждому из вас здоровья, выдержки и терпения. Проделан нелегкий путь, решены многие задачи, которые казались невыполнимыми, — напомнил Андрей Бочаров. — Но впереди еще много работы. И те результаты, которых уже достигла Волгоградская область, станут для нас отправной точкой».