В Казахстане ввели визу для «цифровых кочевников»

В Казахстане ввели новый тип визы Neo Nomad для «цифровых кочевников» — приезжих, совмещающих удаленную работу и путешествия, сообщила пресс-служба минтуризма республики. Для получения такой визы иностранцу нужно иметь доход за пределами Казахстана не менее $3 тыс. в месяц.
Как уточнили в министерстве, при введении новой визы был использован опыт 50 стран, уже запустивших такие программы после пандемии COVID-19. С визой Neo Nomad иностранные граждане могут находиться в Казахстане до года, сохраняя работу в зарубежных компаниях.
Среди требований предоставления Neo Nomad, помимо минимального дохода — наличие медицинской страховки и справки о несудимости. По оценке минтуризма, благодаря введению такой визы ведомство ежегодно будет получать прибыль в размере 3 млрд тенге ($6,8 млн), если визу получат хотя бы 500 человек.
После начала спецоперации на Украине и объявления частичной мобилизации Казахстан стал одной из наиболее популярных стран для российских релокантов. По состоянию на конец 2023 года в стране оставалось около 80 тыс. из 400 тыс. россиян, въехавших в республику в 2022 году, сообщил генконсул России в Алматы Дмитрий Тураев.
Сейчас россияне могут находиться в Казахстане без визы до 90 дней в течение каждых 180. Раньше можно было обнулить пребывание, выехав из страны. Но с 27 января 2023 года «виза-ран» перестал работать. Теперь те, кто хочет законно продлить пребывание в Казахстане на срок более 90 дней, должны оформить разрешение на временное проживание или вид на жительство. Понадобится ли такое разрешение обладателям визы «цифрового кочевника», не уточняется.