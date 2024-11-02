В Казахстане ввели визу для «цифровых кочевников»

Сейчас россияне могут находиться в Казахстане без визы до 90 дней в течение каждых 180. Раньше можно было обнулить пребывание, выехав из страны. Но с 27 января 2023 года «виза-ран» перестал работать. Теперь те, кто хочет законно продлить пребывание в Казахстане на срок более 90 дней, должны оформить разрешение на временное проживание или вид на жительство. Понадобится ли такое разрешение обладателям визы «цифрового кочевника», не уточняется.