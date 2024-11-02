Лукашенко сказал, у кого учился работать, когда был молодым руководителем

Ранее мы писали о том, что Лукашенко сравнил Мосты и столиц у Франции (тут про это). Рассказывали мы и о хороших финансовых новостях для белорусов-бюджетников: в профильном министерстве рассказали о том, кому в 2025 году планируют поднять зарплату. И — о погоде: вот что подготовила небесная канцелярия для Беларуси в воскресенье, 3 ноября 2024 года.