Лукашенко сказал, у кого учился работать, когда был молодым руководителем

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, у кого учился работать, будучи совсем молодым руководителем хозяйства. Соответствующее заявление он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», сделал в ходе своего выступления перед аграриями Гродненской области, которые собрались в Мостах на традиционных «Дожинках».
— Нынешние ваши результаты — неслучайны. Вы умеете планировать еще с советских времен, соблюдаете технологии, внедряете передовые методики и трудитесь, не покладая рук. Я, будучи совсем еще молодым руководителем хозяйства, приезжал сюда инициативно, меня ни партия, ни обкомы не заставляли, приезжал к вам учиться, — сказал белорусский президент.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко сравнил Мосты и столиц у Франции (тут про это). Рассказывали мы и о хороших финансовых новостях для белорусов-бюджетников: в профильном министерстве рассказали о том, кому в 2025 году планируют поднять зарплату. И — о погоде: вот что подготовила небесная канцелярия для Беларуси в воскресенье, 3 ноября 2024 года.