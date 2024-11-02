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«Так было и так будет всегда» Лукашенко назвал философию Беларуси

Александр Лукашенко назвал философию Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко назвал философию Беларуси.

Соответствующее заявление президент, как передает БелТА, сделал в ходе своего выступления на традиционных «Дожинках», которые состоялись в субботу, 2 ноября 2024 года, в Мостах Гродненской области.

— Как бы ни было тяжело, вы всегда в поле. Огромное вам спасибо за вашу выдержку. И вы должны понимать: несмотря на прогресс, новые технологии, легкого хлеба у нас никогда не было и не будет, — сказал Лукашенко, обращаясь к передовикам-аграриям.

— Я горжусь, что Беларусь — страна хлеба, территория мира, взаимопонимания и уважения друг к другу. Это наша философия. Так было и так будет всегда, — отметил президент.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году бюджетникам планируют повысить зарплату — тут рассказываем кому и насколько.