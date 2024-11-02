«Так было и так будет всегда» Лукашенко назвал философию Беларуси

— Как бы ни было тяжело, вы всегда в поле. Огромное вам спасибо за вашу выдержку. И вы должны понимать: несмотря на прогресс, новые технологии, легкого хлеба у нас никогда не было и не будет, — сказал Лукашенко, обращаясь к передовикам-аграриям.