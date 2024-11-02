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Вячеслав Федорищев заявил, что лично проконтролирует строительство объекта спорткомплекса «Олимп»

Власти Самарской области усилят контроль за соблюдением сроков строительства нового объекта на территории спортивного комплекса «Олимп» в п. Суходол в Сергиевском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Источник: Коммерсантъ

«Есть вопросы к подрядчику. Взял ситуацию на личный контроль», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, Вячеслав Федорищев заявил о планах заменить покрытие на стадионе в течение двух лет, установить новое световое табло и проработать вопрос ремонта бассейна. В целом, как отметил глава региона, «Олимп» (первая очередь открылась в 2006 году. — «Ъ») требует «серьезного капитального ремонта и обновления».

Строительство нового здания универсально-спортивного зала на территории «Олимпа» началось весной этого года. Проект предусматривает замену существующего воздухоопорного сооружения на современное здание.

строительство