Вячеслав Федорищев заявил, что лично проконтролирует строительство объекта спорткомплекса «Олимп»

«Есть вопросы к подрядчику. Взял ситуацию на личный контроль», — подчеркнул губернатор.
Кроме того, Вячеслав Федорищев заявил о планах заменить покрытие на стадионе в течение двух лет, установить новое световое табло и проработать вопрос ремонта бассейна. В целом, как отметил глава региона, «Олимп» (первая очередь открылась в 2006 году. — «Ъ») требует «серьезного капитального ремонта и обновления».
Строительство нового здания универсально-спортивного зала на территории «Олимпа» началось весной этого года. Проект предусматривает замену существующего воздухоопорного сооружения на современное здание.