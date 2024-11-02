Вячеслав Федорищев заявил, что лично проконтролирует строительство объекта спорткомплекса «Олимп»

Кроме того, Вячеслав Федорищев заявил о планах заменить покрытие на стадионе в течение двух лет, установить новое световое табло и проработать вопрос ремонта бассейна. В целом, как отметил глава региона, «Олимп» (первая очередь открылась в 2006 году. — «Ъ») требует «серьезного капитального ремонта и обновления».