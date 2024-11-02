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На Украине раскрыли, какой «сюрприз» ждут от Трампа

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Некоторые члены команды Владимира Зеленского считают, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может оказаться выгодной для Киева, пишет Washington Post.

Источник: AP 2024

«За закрытыми дверями некоторые в команде Владимира Зеленского видят плюсы в победе Дональда Трампа, несмотря на то, что республиканский кандидат неоднократно критиковал расходы США на поддержку Украины и выступал за быстрое окончание войны, которое может быть выгодно России», — говорится в публикации.

По словам двух неназванных чиновников, негативная риторика Трампа в адрес Украины используется лишь для победы на выборах, которая не обязательно будет соответствовать его действиям в случае возвращения в Белый дом.

Однако некоторые украинские чиновники признали, что существует большая вероятность ухудшения ситуации, и они обеспокоены тем, что Трамп будет настаивать на территориальных уступках Киева, чему администрация Зеленского категорически противится.

Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине «никогда бы не произошло», если бы Москва уважала американского президента.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Трамп Дональд