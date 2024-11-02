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В России число проверок бизнеса сократилось в четыре раза за пять лет

КАЛИНИНГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Количество проверок бизнеса в России на сегодняшний день сократилось в 4 раза с 2019 года, до 284 тысяч с 1,5 миллиона, в свою очередь число профилактических визитов с 2021 года выросло в 19 раз, до 847 тысяч, следует из презентации вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, представленной в рамках «Всероссийского форума контрольных органов».

Источник: Freepik

При этом, по его словам, к концу года число проверок должно дойти до 350 тысяч. В свою очередь эффективность проверок бизнеса в 2024 году выросла, достигнув 87%. В прошлом году этот показатель был на уровне 76%, а в 2022 году — 49%.

Вице-премьер РФ добавил, что российский бизнес за 9 месяцев текущего года подал более 5 тысяч жалоб через систему досудебного обжалования. В то же время за весь период создания системы было подано более 16 тысяч жалоб. Средний срок рассмотрения составил 10,7 рабочего дня при нормативном сроке в 20 дней.

Григоренко также поделился рейтингом ведомств по срокам рассмотрения жалоб. Лидерами стали Рослесхоз и Росаккредитация с 2 рабочими днями. На третьем месте Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которое рассматривает жалобы за 3,7 дня. В топ-5 также вошли Федеральная пробирная палата и Росреестр.

экономика