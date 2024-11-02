Блок «Победа» оспорит итоги еврореферендума в Молдавии

Поясняется, что были исключены более 40 тысяч недействительных голосов, не пересчитаны голоса диаспоры, не учтен бойкот более 30 тысяч избирателей. «Обращение блока “Победа”, где указаны все нарушения при голосовании, суд просто проигнорировал. Это еще одно доказательство наплевательского отношения к юридическим нормам и процедурам в нашей стране», — отмечается в сообщении.