Блок «Победа» оспорит итоги еврореферендума в Молдавии

Конституционный суд (КС) Молдавии признал 31 октября результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Заседание КС проходило на фоне акции протеста против признания итогов референдума, которую организовали представители оппозиционной партии коммунистов и блока «Победа».
«Блок “Победа” планирует оспорить в международных судах итоги еврореферендума. Их признал Конституционный суд Молдовы, став фактически соучастником преступления правительства и Центризбиркома против народа и Конституции. 20 октября граждане сказали четкое “Нет” евроинтеграции. ЦИК грубо нарушил закон и сфальсифицировал окончательные результаты», — говорится в сообщении блока.
Поясняется, что были исключены более 40 тысяч недействительных голосов, не пересчитаны голоса диаспоры, не учтен бойкот более 30 тысяч избирателей. «Обращение блока “Победа”, где указаны все нарушения при голосовании, суд просто проигнорировал. Это еще одно доказательство наплевательского отношения к юридическим нормам и процедурам в нашей стране», — отмечается в сообщении.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. На референдуме нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».