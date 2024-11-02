Геленджик получил нового военкома

Александр Васильевич имеет большой опыт прохождения военной службы, знаком с работой военного комиссариата.
— Обсудили ход осенней призывной кампании, которая началась с 1 октября. 26 человек уже убыло на срочную службу с территории курорта. Призыв идет по плану, — написал Алексей Боготистов.
Как отметил глава курорта, основная цель взаимодействия между администрацией и военным комиссариатом, в части помощи бойцам и их семьям, которые выполняют задачи в зоне спецоперации.
С момента начала СВО в Геленджике всячески способствуют дооснащению бойцов. Кроме того, на курорте с июня ввели новую меру поддержки для тех, кто заключил контракт, в размере 250 тысяч рублей.