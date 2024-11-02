Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Геленджик получил нового военкома

В Геленджике выбрали военного комиссара. На эту должность назначили подполковника Александра Каратуновая. Информация об этом появилась в соцсетях главы курорта Алексея Боготистова, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Источник: Алексей Богодистов | Глава муниципального образования город-курорт Геленджик

Александр Васильевич имеет большой опыт прохождения военной службы, знаком с работой военного комиссариата.

— Обсудили ход осенней призывной кампании, которая началась с 1 октября. 26 человек уже убыло на срочную службу с территории курорта. Призыв идет по плану, — написал Алексей Боготистов.

Как отметил глава курорта, основная цель взаимодействия между администрацией и военным комиссариатом, в части помощи бойцам и их семьям, которые выполняют задачи в зоне спецоперации.

С момента начала СВО в Геленджике всячески способствуют дооснащению бойцов. Кроме того, на курорте с июня ввели новую меру поддержки для тех, кто заключил контракт, в размере 250 тысяч рублей.