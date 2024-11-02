Опрос: Харрис лидирует в достаточном для победы числе колеблющихся штатов

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков — победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу «победитель получает все». Чтобы стать президентом, нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая — республиканского. Но в этом цикле есть 7 «колеблющихся» штатов, которые не определились — будут они за «красных» или за «синих»: это Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.