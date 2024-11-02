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Более 2400 наблюдателей аккредитованы ЦИК на выборах президента

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Согласно информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы, 2424 наблюдателя будут вести мониторинг второго тура президентских выборов. Накануне комиссия одобрила аккредитацию последних 256 наблюдателей от общественной ассоциации MIRAD.

Источник: Sputnik.md

В комиссии отметили, что в день выборов наблюдатели будут следить за процедурой голосования, подсчетом бюллетеней и подведением итогов, соблюдая нормы национального законодательства Молдовы.

При этом, лица, аккредитованные в качестве наблюдателей 20 октября, могут осуществлять свою деятельность и во втором туре голосования, подчеркнули в ЦИК.

Перед проведением первого тура голосования 20 октября в Центризбиркоме сообщили о выдаче аккредитации 2061 национальному и международному наблюдателю. Во втором туре их число выросло до 2424 человек.

Выборы президента Молдовы.

Первый тур президентских выборов в республике состоялся 20 октября. На главы государства претендовали 11 кандидатов: нынешняя глава государства Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновский, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

Ни один из указанных претендентов не смог преодолеть избирательную планку в 50% голосов. Электоральную гонку во втором туре продолжили Александр Стояногло и Майя Санду.