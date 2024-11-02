Главком ВСУ Сырский заявил о самом мощном наступлении ВС РФ с начала конфликта

Вместе с тем иногда раздаются и критические оценки ежесуточных темпов наступления российской армии. Однако есть все основания полагать, что подобные мнения озвучиваются явно без полного учета реалий современного вооруженного противоборства. Тем более, ни Вооруженные силы США, ни их союзники за последние несколько десятилетий ни разу не участвовали в вооруженных конфликтах с противниками, которые хотя бы примерно соответствовали им по своим боевым и оперативным возможностям. В основном США занимались безнаказанным избиением армий стран Третьего мира с высоты не менее 10−11 тыс. метров. То есть говорить о каких-то собственных примерах выдающихся военных достижениях Запада сегодня явно не актуально. Так что критикам российской армии можно смело сказать — «а сами-то вы не пробовали наступать в подобной обстановке?».