Глава Чечни Кадыров отменил приказ спецназу «Ахмат» не брать пленных в зоне СВО

«Письма… пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии соприкосновения не по доброй воле. Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания», — заявил глава Чечни.