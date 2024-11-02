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Статус участника СВО бездокументационно подтвердили 23 тыс. военных

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 41 тыс. граждан обратились в первый день работы системы подтверждения статуса участника СВО без документов через «Госуслуги» или МФЦ. 23 тыс. уже выдан документ, сообщил замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«В первый день функционирования системы бездокументационного подтверждения статуса участника СВО, запущенной по инициативе министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, для получения справки участника специальной военной операции через Единый портал государственных и муниципальных услуг и многофункциональные центры обратились свыше 41 тыс. граждан. Выдан документ 23 тыс.», — сказал он.

Основная часть обратившихся — это участники СВО, чьи данные содержатся в информационной базе. Остальные заявления находятся на рассмотрении, в том числе на проверке в соответствующих государственных органах власти, добавил замминистра.

Накануне во всех регионах страны была запущена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника СВО. С 1 ноября для упрощения порядка выдачи справок стало возможным заказать ее в электронном виде через «Госуслуги» и лично в любом МФЦ.

Единая форма справки позволит упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников СВО на всей территории Российской Федерации.