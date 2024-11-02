Статус участника СВО бездокументационно подтвердили 23 тыс. военных

Накануне во всех регионах страны была запущена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника СВО. С 1 ноября для упрощения порядка выдачи справок стало возможным заказать ее в электронном виде через «Госуслуги» и лично в любом МФЦ.