Российские силовики вывезли помогавшего ВС РФ американца с территории ВСУ

Американец Дэниел Мартиндейл въехал на Украину из Польши и смог добраться до Донбасса, где российские военные с дрона сбросили ему телефон для связи. Мужчина два года присылал ВС РФ координаты украинских военных объектов, а затем его вывезли в Москву. Мартиндейл дал первую пресс-конференцию в пресс-центре «России сегодня» и объяснил, зачем связался с российскими солдатами и как военные использовали полученные от него данные.