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Стало известно о состоянии Зеленского из-за провалов ВСУ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядит вымотанным после поражений украинских войск на фронте, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Источник: Reuters

«После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел изможденным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США», — говорится в материале.

Отмечается, что президентские выборы в США и их неопределенный исход оказывают сильное давление на украинцев. Кроме того, у них падает моральный дух из-за натиска российских войск на передовой и страха прекращения западной поддержки, пояснил автор публикации.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.

Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.