МИД Британии заявил о готовности ввести санкции против Ирана

«Ядерная программа Ирана еще никогда не оказывалась на столь высоком уровне, как сегодня. Мы по-прежнему привержены тому, чтобы не допустить разработки Ираном ядерного оружия и использовать для этого все имеющиеся дипломатические инструменты, включая механизм снэпбэк, если это будет необходимо», — заявил представитель Форин оффиса.
Процедура снэпбэк (snapback), предусмотренная Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, предусматривает восстановление всех санкций Совета Безопасности ООН против Тегерана в связи с его ядерной программной и снятых по условиям принятого в 2015 году СВПД.
1 ноября советник верховного лидера исламской республики Камаль Харрази заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen, что Иран может изменить свою ядерную доктрину, если столкнется с экзистенциальной угрозой. По его словам, Тегеран имеет технические возможности для создания ЯО, а останавливает его лишь фетва (религиозный запрет) верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на разработку, производство и использование этого вида вооружений.
СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году принял решение о выходе страны из договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года вели с иранской стороной в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, которые после нескольких раундов завершились в ноябре 2022 года, не принеся результата.