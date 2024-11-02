МИД Британии заявил о готовности ввести санкции против Ирана

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году принял решение о выходе страны из договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года вели с иранской стороной в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, которые после нескольких раундов завершились в ноябре 2022 года, не принеся результата.