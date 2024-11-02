Австралия передала Украине снятые с вооружения планирующие бомбы

«Австралия передала планирующие бомбы JDAM-ER Украине после их снятия с вооружения», — пишет издание.
Отмечается, что точное число переданных Киеву Австралией бомб JDAM-ER неизвестно, также нет информации и о том, когда они были поставлены.
Издание напоминает, что в апреле 2024 года Австралия подтвердила передачу Украине неуточненных снарядов класса «воздух-земля», а затем сообщалось о передаче боеприпасов такого же класса в июле этого года.
По данным издания, украинские войска впервые применили бомбы JDAM-ER в марте 2023 года, однако те боеприпасы были поставлены США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.