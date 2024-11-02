Лавров: вопрос полноправного членства стран в БРИКС рассмотрят в 2025 году

«У нас есть договоренность, как только мы получаем ответ от приглашенной страны, то будет объявлено, что это государство присоединилось к БРИКС в качестве страны-партнера. Исходим из того, что у них будет существовать возможность участвовать во всех мероприятиях БРИКС», — сказал министр.