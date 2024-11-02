Олбани
+11°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Есть разница»: на Западе рассказали о причинах победы России на Украине

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские военные побеждают в зоне СВО по той причине, что, в отличие от украинских солдат, они идут защищать Родину добровольно, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

«В то время как украинцев, оставшихся в стране, похищают и вынуждают сражаться за коррумпированного диктатора, контролируемого НАТО, русские добровольно идут на борьбу, которую они воспринимают как экзистенциальную для своей Родины», — написал он.

По словам журналиста, именно в этом заключается разница между солдатами двух армий и именно поэтому Россия побеждает.

В октябре зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал зачисление на контракт единственной формой привлечения граждан для участия в специальной военной операции. По его словам, работа по комплектованию Вооруженных сил контрактниками и их поддержке будет продолжена до достижения полной и окончательной победы России.

В то же время на Украине, как в понедельник сообщило издание «Страна.ua», суды начали наказывать граждан за публикацию видео силовой мобилизации. В интернете широко распространены видеоролики, на которых представители местных военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.