«Есть разница»: на Западе рассказали о причинах победы России на Украине

В то же время на Украине, как в понедельник сообщило издание «Страна.ua», суды начали наказывать граждан за публикацию видео силовой мобилизации. В интернете широко распространены видеоролики, на которых представители местных военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.