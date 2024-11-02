«Есть разница»: на Западе рассказали о причинах победы России на Украине

«В то время как украинцев, оставшихся в стране, похищают и вынуждают сражаться за коррумпированного диктатора, контролируемого НАТО, русские добровольно идут на борьбу, которую они воспринимают как экзистенциальную для своей Родины», — написал он.
По словам журналиста, именно в этом заключается разница между солдатами двух армий и именно поэтому Россия побеждает.
В октябре зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал зачисление на контракт единственной формой привлечения граждан для участия в специальной военной операции. По его словам, работа по комплектованию Вооруженных сил контрактниками и их поддержке будет продолжена до достижения полной и окончательной победы России.
В то же время на Украине, как в понедельник сообщило издание «Страна.ua», суды начали наказывать граждан за публикацию видео силовой мобилизации. В интернете широко распространены видеоролики, на которых представители местных военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.